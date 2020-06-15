İngiltere’de 26 TL maliyetli koronavirüs aşısının denemeleri yapılacak

Demirören Haber Ajansı

İngiltere’de kişi başına 3 sterlin maliyetli (26 TL) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin başlayacağı duyuruldu.

İngiltere Imperial College London Üniversitesindeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu.

110

Aşının işe yaraması durumunda seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin aşıyı olabildiğince düşük maliyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.

210

Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Dr. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz" dedi.

310

Shattock, yeni yaklaşımla birlikte küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti.

410