İngiltere’de 26 TL maliyetli koronavirüs aşısının denemeleri yapılacak
İngiltere’de kişi başına 3 sterlin maliyetli (26 TL) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin başlayacağı duyuruldu.
İngiltere Imperial College London Üniversitesindeki bilim insanları, potansiyele sahip ancak şu ana kadar kullanılmamış bir teknolojiyi deneyeceklerini duyurdu.
Aşının işe yaraması durumunda seri üretime geçilebileceği ifade edilirken; araştırmayı yürüten ekibin aşıyı olabildiğince düşük maliyetle sağlamaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.
Üniversitede araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Prof. Dr. Robbin Shattock, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Biz basit yaklaşım benimsedik. Virüsün yüzeyindeki proteinden küçük bir parçanın genetiğini topluyoruz, kopyalarını yapıyoruz ve mikroskobik ölçülerdeki yağ damlalarının içine hapsediyoruz" dedi.
Shattock, yeni yaklaşımla birlikte küçük doz kullanımının aşının büyük miktarlarda kısa sürede üretilebilmesine olanak sağladığını ifade etti.