İngiltere tarihinin en sıcak günü! Kırmızı uyarı yayınlandı böylesi görülmedi
İngiltere tarihinde hava sıcaklığı ilk kez 40 santigrat derecenin üzerine çıktı. Bu sıcaklık tarihi sıcaklık olarak kaydedildi.
İngiltere, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle tarihin en sıcak gününü yaşıyor. Başkent Londra’da termometrelerin 40.2 dereceyi göstermesiyle bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık kayıtlara geçti.
Bugün rekor sıcaklıklar ilk kez öğlen saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Charlwood bölgesinde 39.1 dereceyle kaydedilmişti. İngiltere’nin bazı bölgelerinde sıcaklıkların yerel saatle 16.00 itibarıyla 42 dereceye ulaşması bekleniyor.
İngiltere Meteoroloji Kurumu, ülkenin orta, kuzey ve güneydoğu bölgelerinde aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı uyarı yayınladı.
Ülkede sıcaklıklar sonucu raylarda yaşanacak sorunlar nedeniyle tren seferleri azaltılmış, Londra’nın kuzeyindeki Luton Havalimanı’nda pistteki sorunlar nedeniyle uçuşlar iptal edilmişti.