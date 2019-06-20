İngiltere Prensi Harry'nin Jennifer Aniston'a aşık olduğu ortaya çıktı!

Bu iddiayı ortaya çıkaran ise New York Times çok satan kitaplar listesinin gedikli yazarlarından Ian Halperin, Jennifer Aniston hakkında Hollywood’un Sarışın Bombası adlı bir kitap çıkardı. Halperin, kitapta ise İngiltere Prensi Harry'nin Jennifer Aniston'a aşık olduğunu yazdı.