İngiltere bu olayı konuşuyor! Evlat katili mahkumla hapishanede ilişkiye girdi
İNGİLTERE'de 32 yaşındaki cezaevi çalışanı Lauren McIntyre, kendi çocuğunu öldürmekten tutuklu bulunan mahkumla dört kez cinsel ilişkiye girdiği gerekçesi ile hakkında soruşturma açıldı.
Üç çocuk annesi olan Lauren, görevi gereği 2003 yılında sekiz aylık kızını boğarak öldüren Andrew Roberts ile ilgili bazı bilgileri ortaya çıkarmak için Roberts ile görüşme seansları düzenledikten sonra aralarında ilişki başladığını söyledi.
Hakkında soruşturma açılan Lauren, cinsel ilişkinin yanı sıra Roberts'da telefon olduğunu yetkililere bildirmedi. Ayrıca Roberts'a telefon numarasını verip kendisi ile telefonda konuştu.
Mahkeme başkanı Lauren'a yaptıklarının hem toplum ahlakına aykırı olduğunu hem de bir devlet çalışanının gösteremeyeceği davranışlarda bulunduğunu söyleyerek aynı suçu işlemesi durumunda cezaevine girebileceğini söyledi.
Lauren'ın avukatı ise müvekkilinin Roberst ile cinsel ilişki sayılamayacak bir şekilde yakınlaştığını söyledi.