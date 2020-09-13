İngilizler bu defa abarttılar! Sokaklarda şok eden görüntüler
Pazartesi gününden itibaren uygulamaya koyulacak yeni yasaklar yürürlüğe girmeden önceki son Cumartesi gününde, gençler sokaklara, bar ve restoranlara akın etti.
İngiltere'de son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artışın ardından bazı yeni önlemler alındı. Alınan yeni kararlar doğrultusunda Pazartes itibariyle bazı istisnalar hariç altı kişiden kalabalık toplanmalar yasaklandı.
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İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, toplanma yasağının hem kapalı hem de açık mekanları kapsadığı belirtildi.
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İngilizler, yasak başlamadan önceki son Cumartesi gecesini, kendilerini sokaklara atarak geçirdi. Bazı arkadaş grupları sokakta eğlenmeyi tercih ederken bazıları mekanlara gitti.
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Vaka sayılarının aniden artışa geçtiği ülkenin başkenti Londra'da, gece hayatının kalbinin attığı Soho'da toplanan kalabalıklar uluslararası haber ajanslarının foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.
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