İngilizler bile şaştı kaldı Nusret Gökçe altın kaplamalı bifteği bakın kaça satıyor
Nusret Gökçe'nin İngiltere'de açacağı restoranın fiyatları belli oldu. İngilizler bile bu fiyatlara şaştı kaldı.
Kasapken restoran zincirleri sahibi olan Nusret Gökçe, dur durak bilmiyor. Türkiye'de et restoranları alanında yaptığı yatırımlar ve kendine has 'tuz atma' hareketiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Nusret Gökçe, yeni restoranının hazırlıklarını yapıyor.
Nusret Gökçe, daha önce altı ülkede toplam 24 restoranı hizmete sokmuştu. Koronavirüs salgınının yiyecek ve içeçek sektöründe yarattığı krize rağmen yatırımlarına hız kesmeyen Gökçe, yeni restoranını İngiltere'de açmaya hazırlanıyor.
Takvim gazetesinin haberine göre Beverly Hills'te bulunan restoranın fiyat listesi de belli oldu.
Buna göre Nusret'in ünlü altın kaplamalı bifteğini İngiliz parasıyla 800 sterlin, Türk lirasıyla ise 9 bin 390 TL'den satışa sunmaya hazırlandığı öğrenildi.