İngilizler bile şaştı kaldı Nusret Gökçe altın kaplamalı bifteği bakın kaça satıyor

Kasapken restoran zincirleri sahibi olan Nusret Gökçe, dur durak bilmiyor. Türkiye'de et restoranları alanında yaptığı yatırımlar ve kendine has 'tuz atma' hareketiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Nusret Gökçe, yeni restoranının hazırlıklarını yapıyor.