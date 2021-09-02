İngiliz turist, Kuşadası'ndaki otelin belboyuna miras bıraktı! İşte 'Türk Belboy'a kalan para...
İngiliz turist Charles George Courtney, 24 yıldır Kuşadası'nda aynı otelde tatil yapıyordu. Courtney geçtiğimiz günlerde öldü ve mirasından otelin bellboyu Taşkın Daşdan'a pay bıraktı. İngiliz medyası "Kalan para bir daha çalışmasına gerek bırakmayacak kadar" diye haber yaptı. Daştan'a kalan mirasın miktarı belli oldu.
İngiliz vatandaşı Charles George Courtney, Kuşadası'nda 1990'da açılan 5 yıldızlı bir otelin ilk müşterilerindi. Oteli öyle sevdi ki 24 yıl boyunca her yıl tatile geldi. En sevdiği personel de otelin belboyu Taşkın Daşdan'dı. 2014'teki son tatilinde rahatsızlanan Courtney, Daştan ve otel personeli tarafından İzmir'deki bir hastaneye kaldırıldı. Ailesinden ve bakıcısından görmediği ilgiyi otel personelinden gören İngiliz turist, bu vefayı karşılıksız bırakmadı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1990 yılında hizmete başlayan otelde bellboy olarak çalışan 45 yaşındaki evli iki çocuk babası Taşkın Daştan, otelin ilk misafirlerinden olan İngiliz Charles George Courtney Türkiye'yi ve kaldığı oteli o kadar sevdi ki 24 yıl boyunca aralıksız aynı yere tatile geldi. Özellikle Taşkın Daştan'ı çok seven Charles George Courtney, onu her gördüğünde sohbet etmeyi sürdürdü.
İngiliz turist, her yıl iki kez tatilini Kuşadası'ndaki çok sevdiği bu otelde yaptı. Courtney, son tatilinde rahatsızlanınca Daştan ve otel personeli tarafından İzmir'deki hastaneye kaldırıldı. Ailesinden ve bakıcısından görmediği ilgiyi otel personelinden gören İngiliz turist, gördüğü vefayı karşılıksız bırakmadı.
Mirasından 57 bin liralık tutarı çok sevdiği otel personeli Daştan'a bırakan Courtney, 200 ile 500 paund arası tutarları da 10 otel çalışanına gönderdi. Courntey'in vefatından dolayı büyük üzüntü yaşayan otel çalışanları, zarf içinde gelen İngiliz turistin mirasından gönderdiği paraları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.