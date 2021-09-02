İngiliz turist, Kuşadası'ndaki otelin belboyuna miras bıraktı! İşte 'Türk Belboy'a kalan para...

İngiliz vatandaşı Charles George Courtney, Kuşadası'nda 1990'da açılan 5 yıldızlı bir otelin ilk müşterilerindi. Oteli öyle sevdi ki 24 yıl boyunca her yıl tatile geldi. En sevdiği personel de otelin belboyu Taşkın Daşdan'dı. 2014'teki son tatilinde rahatsızlanan Courtney, Daştan ve otel personeli tarafından İzmir'deki bir hastaneye kaldırıldı. Ailesinden ve bakıcısından görmediği ilgiyi otel personelinden gören İngiliz turist, bu vefayı karşılıksız bırakmadı.