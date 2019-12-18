İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton'ın Prens Williams'a hareketi olay oldu
İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, Noel özel programında eşi Prens William'ın hamlesini geri çevirdi, yaptığı hareket dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
BBC, Kraliyet Ailesi mensubu Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton ile Noel hazırlıklarına ilişkin bir program gerçekleştirdi. Çekim esnasında Kraliyet Gelin'i Middleton'ın eşi Prens Williams'a olan tavrı dünya gündemine oturdu.
Kraliyet protokolüne sadakatiyle İngiltere halkının gönlünü fetheden Düşes Kate Middleton ve eşi Prens William usta aşçı Mary Berry ile programda birlikte yemek yaptı. Programda yemek yapan çift oldukça eğlendi.
Yardım faaliyetlerinin konuşulduğu programda İngiliz Kraliyet tahtının varisi, koltukta eşi ile karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliği ile ilgili konuşurken, bir ara Middleton'ın omzuna dokundu. Kate ise William'ın elini hızlı bir hareketle itti.
Middleton'ın bu hareketi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Program boyunca mükemmel bir uyum içinde olan çiftin arasında ne olmuş olabileceği konuşulurken, bazıları kraliyet protokolü nedeniyle Kate'in bu şekilde davrandığını söyledi.