İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton'ın Prens Williams'a hareketi olay oldu

Yardım faaliyetlerinin konuşulduğu programda İngiliz Kraliyet tahtının varisi, koltukta eşi ile karşılıklı oturup, annesi, çocukları ve evliliği ile ilgili konuşurken, bir ara Middleton'ın omzuna dokundu. Kate ise William'ın elini hızlı bir hareketle itti.

İşte o anlar