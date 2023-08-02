İngiliz kadından film gibi aşk! Kariyerini bırakıp aşkı için Aydın'a taşındı

Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Durrant, arkadaş grubuyla bindiği teknede 44 yaşındaki Ergün Baldır ile tanıştı. Bir süre görüşmeye devam eden çift, daha sonra evlenme kararı aldı. Bu süreçte bir kaç kez daha Türkiye’ye gelen Durrant, gençliğinden bu yana çok sık geldiği Türkiye’yi sevdiği için yerleşmeye karar verdi.