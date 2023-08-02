İngiliz kadından film gibi aşk! Kariyerini bırakıp aşkı için Aydın'a taşındı
İngiltere'de yönetmenlik yapan kadın aşık olduğu adamla evlenip Aydın'a taşındı. İngiliz gelin Aydın'da eşiyle hayvancılık yapıp görenleri şaşırtıyor.
İngiltere’de yaşayan ve bir şirkette yönetici olarak çalışan Sarah Durrant (47), 2 yıl önce kız kardeşiyle doğum günü tatili yapmak için Türkiye’ye geldi.
Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Durrant, arkadaş grubuyla bindiği teknede 44 yaşındaki Ergün Baldır ile tanıştı. Bir süre görüşmeye devam eden çift, daha sonra evlenme kararı aldı. Bu süreçte bir kaç kez daha Türkiye’ye gelen Durrant, gençliğinden bu yana çok sık geldiği Türkiye’yi sevdiği için yerleşmeye karar verdi.
Bir süre şirketi uzaktan yönetmeyi deneyen Durrant, saatlerin uymaması gibi bazı sorunlar sebebiyle işini bırakmaya karar verdi. Daha sonra Ergün Baldır ile evlenerek Aydın’ın Efeler ilçesine yerleşen Durrant, eşinin eski mesleği olan hayvancılık işini yapabileceğini söyledi.
Ergün Baldır ile birlikte hayvancılık işine başlayan “İngiliz gelin” kısa sürede alıştığı çiftlik hayatında, eşinin en büyük destekçisi oldu.