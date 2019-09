İncir ağacına bırakılan not tarla sahibini çok şaşırttı

Hacı Hamza Mahallesi Sıtma Pınar mevkisinde bir sitenin kenarında Mustafa Dağhan'a ait tarlada bulunan incir ağacının dalına asılmış plastik bir bardağın içinde, "Abi hakkını helal et. Önceki yıllarda da birkaç incir yemiştim. Ben onları siteme ait biliyordum. Bu nedenle tadına baktım. Helal et." yazılı not ve 5 lira bulundu.