İncir ağacına bırakılan not tarla sahibini çok şaşırttı

Sonuna kadar helal olsun: Notu alan Mustafa Dağhan duygulandığını ve şaşırdığını dile getirerek, "Hayatta böyle insanlar kaldıysa helal olsun. Bu ağaç, canı isteyen yesin diye rahmetli kayınpederim tarafından tarlamızın kenarlarına dikilmişti. Bunu bırakan incirlerden yiyen kimse, sonuna kadar helal olsun." dedi.