İnci Köy'den İstanbul'a Bir Hattat Hikayesi

Edebiyatımızın önemli kalemlerinden Mustafa Kutlu’nun ve sanat dünyamıza önemli katkılarda bulunmuş Ebru üstadı Hikmet Barutçugil’in, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Korkut ve Rami Kütüphanesi müdürü Ali Çelik’in ve Hasan Çelebi Hoca’nın kıymetli talebelerinin ve sevenlerinin katılımlarıyla gerçekleşen programın katılımcıları önemli ve kıymetli bir tarihi âna tanıklık ettiler.