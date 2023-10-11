İnci Köy'den İstanbul'a Bir Hattat Hikayesi
Multibem Yayınları kültür sanat dünyamızı İnci Köy’den İstanbul’a Bir Hattat Hikâyesi isimli çocuk kitabıyla buluşturdu.
İnternet Haber Köşe Yazarı Ayşegül Akyüz Yahşi'nin de konuk olduğu REÎSÜ'L-HATTATÎN HATTAT HASAN ÇELEBİ’nin hayatını anlatan İnci Köy’den İstanbul’a Bir Hattat Hikâyesi kitabının takdim programı Küçükçamlıca’da Multibem’in genel merkezinde gerçekleşti.
Multibem çocukların doğuştan taşıdıkları sanatçı duyarlılıklarını sanatçı kişiliklerini korumak üzere yayınladığı kitaplara bir yenisini daha eklemiş oldu.
Sunumunu Selahaddin Kocaaslan Beyefendi'nin yapmış olduğu, Hattat Hasan Çelebi’nin katılımıyla gerçekleşen programa hem siyaset hem de kültür dünyamızın önemli isimleri katıldı.
Edebiyatımızın önemli kalemlerinden Mustafa Kutlu’nun ve sanat dünyamıza önemli katkılarda bulunmuş Ebru üstadı Hikmet Barutçugil’in, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Korkut ve Rami Kütüphanesi müdürü Ali Çelik’in ve Hasan Çelebi Hoca’nın kıymetli talebelerinin ve sevenlerinin katılımlarıyla gerçekleşen programın katılımcıları önemli ve kıymetli bir tarihi âna tanıklık ettiler.