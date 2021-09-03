İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı cenaze namazına kimler katıldı

Yılmaz, musikişinas olarak da İnci Çayırlı'nın klasik Türk musikisini yaşayan büyük bir bestekar olduğunun altını çizerek, "Yorumuyla, icrasıyla, tavrıyla, o geleneği yaşatmasıyla ve o mirasa sahip çıkmasıyla gerçekten bugün aslında bu dünyadan yolcu ettiğimiz İnci Çayırlı, salt bir sanatkar ve insan olarak değil, klasik Türk musikisinin canlı bir hafızası uygulayıcısı onu yaşayan ve yaşatan bir insandı." değerlendirmesini yaptı.