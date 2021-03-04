İnanılmaz olay! Çorumlu çiftçi tarlada bulduğu göktaşını 180 bin dolara sattı

Çorum'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk 'gök taşı'nı ABD'de bir alıcıya 180 bin dolar karşılığında satış için anlaştı. Taşı bu ülkeye gönderecek olan çiftçi, yapılacak test ve analiz sonuçlarına parasını alacak.