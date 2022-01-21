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İnanılmaz görüntüler! Beytüşşebap’ta evler ve araçlar kar altında kayboldu

İnanılmaz görüntüler! Beytüşşebap’ta evler ve araçlar kar altında kayboldu

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle evler ve araçlar, kar altında kayboldu. Bölge halkı, evlerinin çatılarını kardan temizlerken, ilçe merkezinde belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İnanılmaz görüntüler! Beytüşşebap’ta evler ve araçlar kar altında kayboldu

Şırnak ve çevresinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde ev ve araçlar kar altında kaldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken, belediye ekipleri de iş makineleriyle caddeleri ve sokakları kardan temizlemek için yoğun mesai yaptı.

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İnanılmaz görüntüler! Beytüşşebap’ta evler ve araçlar kar altında kayboldu

Kar altında kalan evlerinin çatılarını temizlemeye çalışanlar, yolda yürümekte bile zorlandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı'na bağlı Öze İdare karla mücadele ekipleri de ilçe merkezindeki yolları açmak için çalışmalara destek veriyor. 

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İnanılmaz görüntüler! Beytüşşebap’ta evler ve araçlar kar altında kayboldu

Kar altına kaybolan araçlarının üzerlerini temizleyenler, battaniyeyle de dona karşı korumaya çalıştı. 

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İnanılmaz görüntüler! Beytüşşebap’ta evler ve araçlar kar altında kayboldu
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