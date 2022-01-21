İnanılmaz görüntüler! Beytüşşebap’ta evler ve araçlar kar altında kayboldu

Şırnak ve çevresinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde ev ve araçlar kar altında kaldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi bulurken, belediye ekipleri de iş makineleriyle caddeleri ve sokakları kardan temizlemek için yoğun mesai yaptı.