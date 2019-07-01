İnanılmaz görüntü! Artı 30 derecede dolu fırtınası hayatı bu hale getirdi

Türkiye'de de mevsimlerin adeta şekil değiştirdiği, fırtına, dolu ve sağanakların hiç beklenmedik bir anda patlak verdiği küresel ısınma etkisinin bir benzeri Meksika'da yaşandı. 30 derecelik hava sıcaklıklarıyla boğuşan Guadalajara kentinde bir anda başlayan dolu fırtınası yaşamı felç etti. Sadece birkaç dakika içinde 1.5 metre yüksekliğe çıkan buz yaşamı felç etti.