İnanılmaz görüntü! Artı 30 derecede dolu fırtınası hayatı bu hale getirdi
Yıllardır dünya liderlerinin gözardı ettiği küresel ısınmanın insan yaşamına ve gelecek nesillere ne büyük etkisi olduğunu gözler önüne seren bir olay bugün yaşandı.
Türkiye'de de mevsimlerin adeta şekil değiştirdiği, fırtına, dolu ve sağanakların hiç beklenmedik bir anda patlak verdiği küresel ısınma etkisinin bir benzeri Meksika'da yaşandı. 30 derecelik hava sıcaklıklarıyla boğuşan Guadalajara kentinde bir anda başlayan dolu fırtınası yaşamı felç etti. Sadece birkaç dakika içinde 1.5 metre yüksekliğe çıkan buz yaşamı felç etti.
Türkiye’de son yıllarda yaz-kış demeden denk geldiğimiz sel ve dolu haberlerinin en büyük tetikleyicisi olan küresel ısınmanın etkisini gözler önüne seren korkutan bir olay Meksika’nın Guadalajara kentinde yaşandı…
Yaklaşık 5 milyonun yaşadığı Guadalajara kenti bugün sıcaklarla boğuşurken bir anda bastıran dolu fırtınasıyla adeta neye uğradığını şaşırdı.
Bir anda başlayan dolu fırtınası kısa sürede kentin altı mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü. Buzun kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömülürken evlerin çatıları da büyük hasar gördü.Yetkililer, bölgenin farklı noktalarında sel yaşandığı belirtirken kimsenin yaralanmadığını duyurdu.