İmralı'dan Kandil'e Mektup İddiası ve KDP'den Pkk'ya İsyan

DEM Parti Heyeti, siyasi parti ziyaretlerinin ardından ikinci görüşme için İmralı’nın yolunu tutmuştu.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan heyet, 22 Ocak 2024 tarihinde teröristbaşı ile görüştü.

Öcalan ile dört saatlik uzun bir görüşme yapan heyet, önceki açıklamadan oldukça kısa ve sade bir yazılı açıklama yaptı.

Süreçle ilgili bilgilendirme yapıldığı ve Pkk elebaşının çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın kısa tutulmasına gerekçe olarak Kartalkaya için ilan edilen milli yas gösterildi.

Bazı haber siteleri, DEM Parti kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde Öcalan’ın "Kişisel olarak nerede olduğumun önemi yok. Ama sürecin nihayete ermesi öngörülüyorsa tecrit kalkmalı” dediği iddiasında bulundu.

Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya katkı vermek isteyen teröristbaşının tecritten şekvacı olduğu iddiası gerçekçi ve rasyonel olamaz. Suyu bulandırmaya matuf asparagas bir haber olduğunu düşünüyorum.

İmralı Heyeti’nde yer almayan ancak, siyasi partilerle yapılan görüşmelerde yer alan Ahmet Türk, ikinci ya da üçüncü görüşmeden sonra çağrı gelebileceğini söylemişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de, ikinci görüşmede Pkk’ya silah bırakma çağrısı yapılmasını istemişti.

Bahçeli’nin beklediği çağrı henüz gerçekleşmedi. MHP’nin Salı günü gerçekleştireceği grup toplantısı, Devlet Bey’in tepkisi bakımından önem taşıyor. Bahçeli grup konuşmasında, adı konulmayan bu sürecin geleceğine tamam ya da devam diyecektir.

Süreçle ilgili bir iddia ise Pkk’ya yakınlığı ile bilinen Muhammed Emin Pencveni’den geldi.

Heyetteki Pervin Buldan ile görüştüğünü söyleyen Pencveni “Pervin Buldan bana, Öcalan’ın sağlığının çok iyi ve moralinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'de üzerinde çalışılması planlanan bu barış sürecine dair iyimser olduğunu belirtti. Yakın zamanda Başkan Öcalan bir mektupla Kandil'i her şeyden haberdar edecek" diyor.

Pencveni, heyetin Kuzey Irak’ı da ziyaret edeceğini ve siyasi parti liderleri ile görüşeceğini söylüyor.

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Diğer yandan terör örgütü Pkk, Irak Batifa’da Sınır Muhafız Birliği’ne saldırdı. Saldırıda, Kürt kökenli iki Irak askeri hayatını kaybetti. KDP Politbüro Üyesi Serbest Lezgin, askerlerin Pkk’lı teröristler tarafından öldürülmesine isyan etti ve terör örgütünün Kürtler’e zulüm yaptığını söyledi.

Taziye için Duhok’ta bulunan KDP’li Lezgin, PKK’nin 40 yıldır Kürtlere bu zulmü amaçsız ve hedefsiz devam ettirdiğini dile getirdi.

İki Kürt kökenli Irak askerinin PKK teröristlerinin eliyle şehit edildiğini söyleyen Lezgin, “Amaçsız ve hedefsiz, ne yazık ki yıllardır bölgemizdeki bu zulüm devam ediyor. Türk güçlerinin de bölgelerimize ve dağlarımızı girmesine sebep oldular. Bu anlamsız savaş yaklaşık kırk yıldır devam ediyor. Ne yazık ki kurban hep biziz ve halkımız veriyor.”

PKK’nin ne istediğini bilmediklerini, Türkiye’nin de Kuzey Irak’a girmesine sebep olduğunu vurgulayan Lezgin, “Biz de bilmiyoruz onlar da ne istediklerini bilmiyorlar. PKK ülkemizden ne istiyor? Kim olduklarını dahi bilmiyoruz, nereden geldiler? Kürt müdürler, Arap mıdırlar, Türk müdürler, başka milletten midirler, İran’dan mı geldiler, Türkiye'den mi geldiler? Avrupa'dan mı gelmişler, hiç kimse bilmiyor. Sadece birkaç silahlı terörist ki, kırk yıldır bu örgüt var ve hiçbir sonuç da elde etmedi, büyük zarar verme dışında.”

Hıncak, Taşnaksutyan ve Asala’nın devamı niteliğindeki Pkk/Ypg terör örgütü, Ermeni tehcirinden dolayı gerçekten de en büyük zararı Kürtler’e vermektedir. Gerek Irak gerekse Suriye’deki Kürtler, terör örgütünün zulmünden bezmiş durumdalar. Onun için taban desteği olmayan ve dört parçalı koruma şemsiyesinden Esed, İran ve Rusya’yı kaybeden örgüt, umudunu İsrail’e ve ABD’ye bağlamış durumda.

Kış mevsimindeyiz ve ister güvenilen isterse sıradan olsun dağlar, mutlaka kar yağışı alır.