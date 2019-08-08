iMDb açıkladı! En popüler 50 yabancı film belli oldu

iMDb açıkladı! En popüler 50 yabancı film belli oldu

83 milyon kayıtlı kullanıcıyla dünyanın en büyük film veri tabanı şirketi olan iMDb ağustos ayı verilerine göre en popüler yabancı filmleri açıkladı.

iMDb açıkladı! En popüler 50 yabancı film belli oldu - Sayfa 1

Sinemaseverlerin merakla beklediği liste belli oldu. İnternet Film Veri Tabanı şirketi IMDb tarafından açıklanan listede ağustos ayının verine göre en popüler yabancı filmleri belli oldu. 

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iMDb açıkladı! En popüler 50 yabancı film belli oldu - Sayfa 2

Yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin en popülerler listesi fikir verici olabilir.

İşte ağustos ayının verilerine göre en popüler yabancı filmleri

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iMDb açıkladı! En popüler 50 yabancı film belli oldu - Sayfa 3

50. Thor: Love and Thunder (2021)

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iMDb açıkladı! En popüler 50 yabancı film belli oldu - Sayfa 4

49. The Hateful Eight (2015)

7,8

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