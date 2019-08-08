iMDb açıkladı! En popüler 50 yabancı film belli oldu
83 milyon kayıtlı kullanıcıyla dünyanın en büyük film veri tabanı şirketi olan iMDb ağustos ayı verilerine göre en popüler yabancı filmleri açıkladı.
Sinemaseverlerin merakla beklediği liste belli oldu. İnternet Film Veri Tabanı şirketi IMDb tarafından açıklanan listede ağustos ayının verine göre en popüler yabancı filmleri belli oldu.
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Yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin en popülerler listesi fikir verici olabilir.
İşte ağustos ayının verilerine göre en popüler yabancı filmleri
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50. Thor: Love and Thunder (2021)
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49. The Hateful Eight (2015)
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