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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu üzecek anket! İşte değişim isteyen CHP'lilerin sayısı

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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu üzecek anket! İşte değişim isteyen CHP'lilerin sayısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısının tabanda nasıl karşılık bulduğunu öğrenmek için anket yaptırdı. O ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 78.5'i değişim istiyor.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu üzecek anket! İşte değişim isteyen CHP'lilerin sayısı

Seçimden bu yana değişim çağrılarının dillendirildiği CHP'nin tabanı da değişim diyor. CHP seçmeninin yüzde 78.5'i değişim istiyor.

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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu üzecek anket! İşte değişim isteyen CHP'lilerin sayısı

O veriler, CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı anketten.

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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu üzecek anket! İşte değişim isteyen CHP'lilerin sayısı

Sözcü gazetesinin haberine göre "CHP'de Değişim Araştırması Seçmen Raporu", 1069 CHP seçmeniyle bilgisayar destekli telefonla anket yoluyla görüşerek hazırlandı.

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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu üzecek anket! İşte değişim isteyen CHP'lilerin sayısı

O rapora göre yüzde 78.5'i değişim gerektiği fikrine katılırken, yüzde 21,5'i karşı çıktı. "Değişim denildiğinde aklınıza ne geliyor?" şeklinde açık uçlu soru soruldu.

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