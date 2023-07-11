İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu üzecek anket! İşte değişim isteyen CHP'lilerin sayısı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim çağrısının tabanda nasıl karşılık bulduğunu öğrenmek için anket yaptırdı. O ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 78.5'i değişim istiyor.
Seçimden bu yana değişim çağrılarının dillendirildiği CHP'nin tabanı da değişim diyor. CHP seçmeninin yüzde 78.5'i değişim istiyor.
O veriler, CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptırdığı anketten.
Sözcü gazetesinin haberine göre "CHP'de Değişim Araştırması Seçmen Raporu", 1069 CHP seçmeniyle bilgisayar destekli telefonla anket yoluyla görüşerek hazırlandı.
O rapora göre yüzde 78.5'i değişim gerektiği fikrine katılırken, yüzde 21,5'i karşı çıktı. "Değişim denildiğinde aklınıza ne geliyor?" şeklinde açık uçlu soru soruldu.