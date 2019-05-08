İmamoğlu'na destek veren Sibel Tüzün'ün TRT FM'deki programı iptal edildi

Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak” ifadelerini kullandı.