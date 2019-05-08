İmamoğlu'na destek veren Sibel Tüzün'ün TRT FM'deki programı iptal edildi
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını piyasa süren güzel şarkıcı Sibel Tüzün, Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği için TRT FM'deki programının iptal edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
TRT, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ederek İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki göstererek, İmamoğlu'na destek mesajı paylaşan şarkıcı Sibel Tüzün'ün programını iptal etti.
İmamoğlu'na destek veren şarkıcı Sibel Tüzün'ün TRT’deki programı iptal edildi.
Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak” ifadelerini kullandı.
Destek veren ünlüleri not etmişti
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek veren sanatçıları hedef alan bir paylaşım yapmıştı. Safi, İmamoğlu'na destek veren sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir listeyi "Kayıt" notuyla paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları bu olayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren ünlülere yaptırım uygulanacağı yönünde yorumlamıştı.