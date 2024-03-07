İmamoğlu ve Kurum yerel seçim demeli

İstanbul’daki yerel seçim süreci yerel değil de genel seçimmiş gibi ilerliyor. Seçim, İstanbul gündeminden uzaklarda, dünya siyaseti üzerinden yapılan konuşmalarla yol alıyor. CHP'si içinde, Genel Başkan Özgür Özel'i dışlayan bir yapı mevcut. AK Parti’de Murat Kurum rakibinin kullanabileceği bazı söylemlerde bulunuyor.

AK Parti'nin İstanbul'da belediye başkanlığı için birden fazla aday adayı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ince eleyip sık dokudu. Yorumunu almadığı siyasi otorite bırakmadı. Yapılan anket çalışmalarına baktı, teşkilatların nabzını tuttu. Duygusallıkla değil, akılla yol aldı. Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarıştaki yerini aldı.

Hazırlık aşamasında farklı görüşler, farklı isimler, farklı yorumlar olsa da Murat Kurum ismi açıklandıktan sonra birlik görüntüsü oluştu. AK Parti açısından bu seçimin en büyük kazanımı teşkilatlar ile adayların birliğinin sağlanması oldu. 2019 seçimlerinde teşkilatlardaki bölünme Binali Yıldırım’ın seçim kaybetmesine sebep olmuştu.

Teşkilatların sorunsuz çalışmasının verdiği rahatlık ve güvenle Murat Kurum İstanbul'un sorunlarına odaklandı. Sorunların çözümleri konusunda ortaya konulan projeleri anlatan grafikler ilgi çekici oldu. Doğru damarı yakaladı. Kurum'un enerjisi, AK Parti'nin İstanbul teşkilat başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin birikimiyle ile birleşti ve sinerjiye dönüştü.

CHP'deki iç dinamiklere bakacak olursak; Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu lansmanında ve ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde geri planda tutuldu. “Konuk” muamelesi yapıldı. “Ev sahibi” İmamoğlu oldu. CHP’de liderlik sorunu ile yönetim sorunu birlikte yaşandı. Tabanda kaygılar var.

İstanbul'daki deprem riski,

Artan ulaşım sorunu,

İhtimam gösterilmeyen altyapı sorunları,

Çile dolu işe gidiş-geliş yolculuğu… gibi pek çok soruna çözüm aramak yerine

Genel siyaset konuları,

Ekonomik şartlar,

Hayat pahalılığı,

Emeklilerin maaşları, ikramiyeleri gibi konularla esas sorunları baskılamaları doğru bir gündem değil.

Murat Kurum içinde aynı söylem geçerli. Rabia işareti, Filistin’de yaşanan soykırım üzerinden değil de yerel yönetimleri bağlayan konular üzerinden seçim gündemi oluşturmanın daha doğru ve seçmeni ikna edici olduğunu ifade etmek gerekir.

Yeniden Refah ve İYİ Parti seçmenlerinin oylarının en azından bir kısmını alabilmek için ikna edici projeler önemli. Yeniden Refah Partisi'nin, Murat Kurum'un oy potansiyelini aşındırma çabasının yanında, İYİ Partililerin Genel Başkanları Meral Akşener'le, Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşa karşın İstanbul'da İmamoğlu’nu desteklemeleri seçimin seyrini değiştirecek. Kurum ve İmamoğlu arasındaki oy farkı Ankara’da Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasındaki gibi değil. Dar açı şeklinde olan bu oy farkı en azından dik açıya dönüşmeli ki anlık refleksler hata payı olsun.