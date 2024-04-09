İmamoğlu mu Yavaş mı?

31 Mart 2024 yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başarı elde ettiler.

Gözler şimdiden 2028’de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı tartışmasına çevrildi.

Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmaları başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerinden bu yana cumhurbaşkanlığı adayı konusundaki arzusu biliniyor. Bir önceki seçimde siyasi yolculuğun bileti babası Kılıçdaroğlu tarafından kesilmişti. Bu seçimde de Özgür Özel’in seçilmesinde büyük efor gösteren İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’ni sağlama aldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı tam destekle İmamoğlu’nun yanında.

Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’ndan fazla kalır yanı halktan aldığı tam destek ve güçtür. Bizim milletimiz hassas terazi gibi oy kullanıyor. Ekrem İmamoğlu’nu seçerken cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş’a büyük ödül verdi.

Seçimleri yüzde 51,14’le kazanan Ekrem İmamoğlu’na karşı,

Mansur Yavaş’a yüzde 60,43 oy oranı ile destek verdi.

İmamoğlu İstanbul’u tekrar kazanarak siyasi gücüne güç kattı.

Kılıçdaroğlu’nun emekli edilmesiyle cumhurbaşkanı adaylığı sürecindeki engellerin ortadan kaldırmasını sağladı.

Fakat Mansur Yavaş gerçeğiyle yüzleşti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mazbatalarını alırken cumhurbaşkanlığı için ilk adımlarını attılar.

Ekrem İmamoğlu; ailesi başörtülü annesi, modern giyimli kıymetli eşi Dilek Hanım, oğlu ve hoca ile makamında Kuran’ı Kerim okutarak görevine başladı. Bir elinde Nutuk diğer elinde Kuran’ı Kerim. Bu görüntüler bu coğrafyanın sosyolojik kodlarına uygun olduğu içinde sosyal medyada servis edildi.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu birlikte bir denklem kurabilir.

Biri CHP Genel Başkanı,

Diğeri cumhurbaşkanı adayı şeklinde bir modelleme olabilir.

Mansur Yavaş halkın adayı olarak siyasi arenadaki yerini alabilir.

İmamoğlu kartlarını açık oynuyor. Saklamıyor.

Mansur Yavaş kolay lokma değil. Hatta gizli lider Yavaş bitti demeden oyun bitmez. Çünkü Mansur Yavaş oyun kurucu bir zekaya sahip.

Tabi ki sonucu etkileyecek diğer önemli faktör Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejisi olacaktır.

SİYASİ MÜHENDİSLİK İŞ BAŞINDA

Beyoğlu’nda Filistin’e destek eyleminde yaşananlar normal bir durum olmaktan çıktı.

Neden mi?

“Filistin için bin genç” diye bir grup oluştu.

Bu grup Filistin üzerinden Erdoğan’a hakaret ediyor.

“Katil İsrail” ya da “Katil Netanyahu” diye slogan atmıyorlar.

İsrail’e silah taşıyan ABD’ye sesini yükseltmiyorlar.

İsrail’e, Netanyahu’ya en ağır ithamlarda bulunan Erdoğan için “Katil Erdoğan” diye slogan atıyorlar.

Sanki İsrail’e uçaklar dolusu silahı ABD değil de Erdoğan başkanlığında Türkiye gönderiyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

Erdoğan nefreti var ortada.

Dikkat çekici bir başka unsur başörtülü gençler üzerinden propaganda yapma çabası.

Diğer bir sorunda polisin müdahale şekli. Açığa da alınsalar kabul edilemez böyle şiddet. Genç bir kadına savrulan yumruklar, ters kelepçe takılıp itiş kakışla polis aracına alınıp aracın içinde de yumruklamaya devam edilmesi korkunç.

Böyle bir protesto yönetme şekli olamaz. Kitlesel eylemlerde soğukkanlı ve hoşgörülü olmak lazım. Slogan atıp gidecekler, ortada bir terör eylemi varmışçasına müdahale yanlıştır.

“Hamas bir mücahit ordusudur” diyen Erdoğan’a,

İsrail’e ”One Minute” çeken tek lider Erdoğan’a

“Katil Erdoğan” demek insafsızlıktır.

Ortada FETÖ’cülerin başı çektiği bir operasyon kokusu var.