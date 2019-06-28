İmamoğlu: FSM'deki çalışmalar için bir kısım tavsiyelerimiz olacak

Bir gazetecinin "Son günlerde sosyal medyada bazı çalışanların işten çıkartıldığı konuşuluyor. Bununla ilgili bir incelemeniz var mı?" sorusuna ise İmamoğlu şu cevabı verdi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hangi konu varsa inceleyeceğiz. Tabii ki sıralaması var. Ama insan kaynağı da çok önemli noktalarından bir tanesi. Eğer haksız yere işten çıkarılma varsa, eğer haklı olmamasına rağmen şu anda Büyükşehir Belediyesinden maaş alan varsa yani her iki husus da irdelenecek, incelenecek. Kaldı ki bir buçuk iki aylık dönem içerisinde bir kısım işe alımla ilgili de bize ulaşan ihbarlar var. İştirakler üzerinden daha, bu konuyu da araştıracağız. Adil olunmuş mu? İşe alımlarla ilgili nasıl bir uygulama ortaya konulmuş, sınavları mülakatları, nasıl bir inceleme, nasıl bir sorularla insanlar elenmiş? Tümüne bakacağız. Bu konularda hassasız çünkü meydanlarda en çok verdiğimiz söz şu: