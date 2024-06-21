İmamoğlu cumhurbaşkanlığı için tek isim

CHP, yerel seçimlerde başarı olan siyasi partiydi. CHP genel başkanı Özgür Özel seçimden hemen sonra normalleşme adımlarını atarak siyasi anlamda doğru hamle yaptı ve kendi siyasetini oluşturdu.

Yapılan hamle CHP’nde dalgalanmalara sebep oldu. Eylül ayında yapılacak olan tüzük kurultayı öncesinde parti içindeki hareketlilik dikkat çekici. Özgür Özel’e karşı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında güç birliği oluşturmanın formülü için çaba gösteriyor.

Oysaki kurultaydan önce Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel güçlerini birleştirmişti. İmamoğlu-Özel gücü kurultayda Kılıçdaroğlu’na karşı zafer kazanmıştı.

Eylül kurultayından önce yeni bir ittifak için temel atılıyor.

Özgür Özel’e karşı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu birleştirme yönünde çabalar var. Babası oğluna kızmıştı, ama aradan geçen 1 yıl siyasi dengeleri değiştirdi. Özgür Özel’e karşı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı kuruluyor.

Ankara’da siyasi kulislerde konuşulanlara göre;

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu önümüzdeki günlerde görüşecekler.

Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na kırgın olduğu biliniyor.

Hatta İmamoğlu ifade etmişti, Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun telefonlarına bile çıkmıyordu.

Kılıçdaroğlu, “Sırtımda hançerlerle dolaştım” demişti. Hançer olarak İmamoğlu’nu adres göstermişti.

Siyaset bu partide dengeler değişince roller de değişiyor.

CHP’nin içindeki siyasi kurmaylar Kılıçdaroğlu’na giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşmesini, eylül ayındaki tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilerek Özgür Özel’in karşısına Ekrem İmamoğlu’nun çıkarılması fikrini sunmuş.

Kılıçdaroğlu olumlu yönde görüş bildirmiş.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili açıklama yapmadı fakat İmamoğlu ile önümüzdeki haftalarda görüşeceği biliniyor.

Kılıçdaroğlu için bir yayın planlıyormuş. Yayında net mesajlar vereceği konuşuluyor.

Konuşulan, planlanan bu siyasi yapı Özgür Özel ve yakın çevresini oldukça rahatsız etmiş.

Oysaki Özgür Özel yerel seçimlerde kazandığı zaferle koltuğuna iyice yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la karşılıklı olarak attıkları normalleşme adımı Özgür Özel’in liderlik sürecini mühürlemişti.

Özgür Özel seçimden önce Ekrem İmamoğlu’nun kumanda ettiği emanetçisi gibi duruyordu. Seçim başarısı ve bu başarının sağladığı dopinkle Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçmesini sağladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu; Özgür Özel’i ayrı ayrı desteklerken seçim sonrası yaşanan haller onları rahatsız etti.

Mansur Yavaş öncesinde de parti içi rekabete girmiyordu şimdilerde de tavrını koruyor.

Ekrem İmamoğlu uzuncadır bu kadar sessiz kalmamıştı. “Erdoğan bana operasyon yapıyor. Özgür Özel’i parlatıyor” tezinde haksız değil.



Siyasi gücünü arttıran, daha geniş alanlara sesini duyuran Özgür Özel’in güçlenmesine karşı Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu güç birliği CHP açısından siyasi olarak doğru bir hamledir.

Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile güç birliği yaparak Özgür Özel’e karşı CHP genel başkanlığı için siyasi arenadaki yerini alma arzusu depleşebilir. Fakat İmamoğlu’nun CHP genel başkanı olmasının önündeki en büyük engel istinafta bekleyen davasıdır.

CHP içinde İmamoğlu’na; ‘CHP genel başkanı olursan siyasi yasak kararı veremezler. Eğer olmazsan siyasi yasaklı olursun, cumhurbaşkanı adayı olamazsın’ diyenler ortalığı daha da karıştırıyorlar.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi,

Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı için net bir tutum sergilemesi,

CHP’nin yönetiminde İmamoğlu ile Özgür Özel ekibi arasında yaşanan krizler ve alınan kararlar sonucunda İmamoğlu sessizliğini korudu ve soğuk savaş ilanı yaptı Özgür Özel’e.

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına tek isim olarak kendisini görüyor. Babası oğlunu affederse kazanan İmamoğlu olur.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la başlattığı diyalog zemini toplumda karşılık bulurken, CHP’nde ufalanmalara neden oldu. Özellikle CHP içindeki DEM zihniyetine yakın olanlarda daha büyük reaksiyona sebep oldu.

CHP genel başkanı Özgür Özel’in başlattığı, ilk hamleyi yaptığı normalleşme süreci siyasette ılıman iklim yaşanmasını sağladı.