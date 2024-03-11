İmamoğlu ayar verdi

CHP kendi içinde hep sorunlu. Seçime günler kalmışken Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın, DEM Partililerle ilgili çıkışı gündem oldu. Hatta siyasi bomba etki yarattı. Olay büyüye büyüye yayıldı. Ekrem İmamoğlu olaya hemen dahil oldu. Özgür Özel ve Burcu Köksal arasında sürtüşme yaşandı.

Burcu Köksal, Afyon’da seçim çalışmaları yaparken, mitingde “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” diyor.

Özgür Özel, Afyon’dan sonra gittiği Uşak’ta “Burcu Başkan’dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu” diye açıklama yapıyor. Bu açıklama sonrası Burcu Köksal, Özgür Özel’e “Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım” diye cevap veriyor.

Bir partinin genel başkanına böyle bir çıkış yapılamaz. Bu siyasi intihardır. Ya da genel başkana duyulmayan saygının yüksek sesle ifadesidir. İşte o an itibarıyla Özgür Özel’in genel başkanlığı düşmüştür. Bir genel başkan halkın önünde “Burcu Köksal benden düzeltmemi istedi” diyor. Burcu Köksal kalkıp genel başkanını yalanlıyor. Daha da ileri giderek, “Sözlerimin arkasındayım” diyor. Bu sözler CHP’deki genel başkanlık krizini yeniden gündeme taşıyor.

Kriz daha da büyüyor.

Ekrem İmamoğlu İstanbul büyük şehir belediye başkanı ve adayı olarak, Burcu Köksal’a kapıyı işaret ediyor. İmamoğlu, Özgür Özel’i arıyor. “Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin” diye talimat veriyor. İstanbul büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı’na talimat veriyor. Özgür Özel’de, İmamoğlu’na “Ben senin genel başkanınım. Sen bana nasıl talimat verirsin?” Diyemiyor. Çünkü CHP Genel Başkanlığı’na giden yolda direksiyon Ekrem İmamoğlu’nda.

Özgür Özel o koltuğun emaneten kendisinde olduğunu kabul etti. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı talimatla Burcu Köksal’ı arıyor. “Burcu Başkan sözlerini düzelt” diyor. Burcu Köksal geri adım atmıyor. “Düzeltmem. Çünkü yanlış yapmadım” cevabını veriyor.

Burcu Köksal’ın DEM Partilileri ötekileştirici tutumu başka bir konu. DEM Partililerde sonuçta bu ülkenin vatandaşı. Hatta DEM Partililerin oyları İstanbul’da seçimin kaderine etki edecek. Sadece İstanbul’da da değil, Şanlıurfa, Mersin ve Adana’da da durum aynı. O nedenle “kent uzlaşısı” adı altında ittifak yapıldı. CHP bu konjonktürde DEM Parti’ye sırtını dönemez.

Yaşanan sorunu, Genel Başkan olarak Özgür Özel çözemeyince Ekrem İmamoğlu, Burcu Köksal’a ayar verdi. “Öyle ‘Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm’ diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak” dedi. Daha önce de İmamoğlu, belediye başkanı sıfatıyla İstanbul’da ilçe belediye başkanlarına “Seninle çalışmayacağız” demişti. Özgür Özel’e, “İstanbul’da seçim kampanyasını tek başıma yürüteceğim. Sen İstanbul’da seçim kampanyası yapmayacaksın” demişti.

Ekrem İmamoğlu, genellikle had bildiriyor.

Oysaki parti hiyerarşisinde Burcu Köksal, Ekrem İmamoğlu’nun önünde yer alıyor. Burcu Köksal seçimle gelmiş grup başkanvekili ve milletvekili.

Gelinen noktada Burcu Köksal aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık misali bir durumla karşı karşıya.

Burcu Köksal R yapsa Afyon’u kaybeder. Ekrem İmamoğlu’na tepkisiz kalsa dayağı yedi oturdu pozisyonunda olur. Özgür Özel’i karşısına alan Burcu Köksal, aynı cesareti İmamoğlu için gösterecek mi?