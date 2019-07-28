İmalatçılardan topladığı 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcu yakalandı

Şikayet üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Musa G.'nin İstanbul'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine kurulan özel ekip İstanbul'a gitti. Araştırmasını derinleştiren polis Musa G.'nin sevgilisi Ö.Y.'nin evinde olduğunu tespit etti. Ardından eve operasyon düzenledi. Musa G. ve Ö.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen bir miktar para, bilezik, küpe ve kolyeye el konuldu.