İlyas Salman isminin acıklı hikayesini programda anlattı! Kardeşim ölünce...
Türk sinemasının başarılı aktörlerinden olan İlyas Salman, "Banker Bilo" "Kibar Feyzo" filmlerindeki rolleriyle adını milyonlara duyurdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla eleştiri oklarını hedef alan Salman geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Yaşamıyla ilgili bomba itiraflarda bulunan İlyas Salman adının acıklı hikayesini anlattı...
"Şekerpare" "Sahtekar" ve daha birçok filmdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren İlyas Salman geçtiğimiz gün Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan İlyas Salman, adının acıklı hikayesini anlatarak "Kardeşim ölünce adını bana verdiler" dedi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu İlyas Salman, adının acıklı hikayesini anlattı. 2,5 yaşındaki kardeşinin gözü önünde cayır cayır yandığını söyleyen Salman yaşadıklarını anlattı.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta sanatçı İlyas Salman oldu. Aile yaşantısından bahseden sanatçı, isminin kahreden hikayesini de anlattı.
Kalaycıoğlu'nun "Kaç kardeşsiniz?" sorusu üzerine konuşan Salman, şunları anlattı: "Eğer yaşasalardı 11 kardeş olacaktık. 7 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldüler. 0 ila 2,5 yaş arasında. Verem, kıtlık, kıran, boğmaca, nezle... Hepsinin en büyüğü ben olduğum için de ölümlerini gördüm" dedi.