İlyas Salman isminin acıklı hikayesini programda anlattı! Kardeşim ölünce...

"Şekerpare" "Sahtekar" ve daha birçok filmdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren İlyas Salman geçtiğimiz gün Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan İlyas Salman, adının acıklı hikayesini anlatarak "Kardeşim ölünce adını bana verdiler" dedi.