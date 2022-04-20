İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi kayıp kız bakın nerede bulundu! Saatlerce onu aradılar
KARS'ta sabah saatlerinde okuldan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunu polis buldu. Bulunan kız çocuğu ailesine teslim edildi. Dün sabah kayıp ilanı verilen çocuk saatlerce aranmıştı.
Kars Halitpaşa İlkokulu 8’inci sınıf öğrencisi Esmanur Güney’i, babası Müslüm Güney okula bıraktı. Babası okuldan ayrıldıktan sonra Esmenur Güney’de derse girmeyerek okuldan ayrıldı.
Öğlen eve gelmeyen kızını merak eden Esmer Güney, okula gelerek öğretmeninden kızını sordu. Öğretmeni kızının okula gelmediğini belirtmesi üzerine aile etrafta kızını aramaya başladı.
Öğlen eve gelmeyen kızını merak eden Esmer Güney, okula gelerek öğretmeninden kızını sordu. Öğretmeni kızının okula gelmediğini belirtmesi üzerine aile etrafta kızını aramaya başladı.
Kameralar incelendi
Bütün aramalara rağmen kızını bulamayan aile son çare olarak polise başvurdu. Kayıp bildirimini alan polis ekipleri, kentte bulunan kameraları tek tek incelemeye aldı.