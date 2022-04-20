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İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi kayıp kız bakın nerede bulundu! Saatlerce onu aradılar

İhlas Haber Ajansı
İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi kayıp kız bakın nerede bulundu! Saatlerce onu aradılar

KARS'ta sabah saatlerinde okuldan ayrıldıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğunu polis buldu. Bulunan kız çocuğu ailesine teslim edildi. Dün sabah kayıp ilanı verilen çocuk saatlerce aranmıştı.

İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi kayıp kız bakın nerede bulundu! Saatlerce onu aradılar

Kars Halitpaşa İlkokulu 8’inci sınıf öğrencisi Esmanur Güney’i, babası Müslüm Güney okula bıraktı. Babası okuldan ayrıldıktan sonra Esmenur Güney’de derse girmeyerek okuldan ayrıldı. 

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İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi kayıp kız bakın nerede bulundu! Saatlerce onu aradılar

Öğlen eve gelmeyen kızını merak eden Esmer Güney, okula gelerek öğretmeninden kızını sordu. Öğretmeni kızının okula gelmediğini belirtmesi üzerine aile etrafta kızını aramaya başladı.

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İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi kayıp kız bakın nerede bulundu! Saatlerce onu aradılar

Öğlen eve gelmeyen kızını merak eden Esmer Güney, okula gelerek öğretmeninden kızını sordu. Öğretmeni kızının okula gelmediğini belirtmesi üzerine aile etrafta kızını aramaya başladı.

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İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi kayıp kız bakın nerede bulundu! Saatlerce onu aradılar

Kameralar incelendi
Bütün aramalara rağmen kızını bulamayan aile son çare olarak polise başvurdu. Kayıp bildirimini alan polis ekipleri, kentte bulunan kameraları tek tek incelemeye aldı.

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