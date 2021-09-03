İlker Aksum'un komik anları! Alkollü yakalandı: Gel beraber eve girelim
Ünlü oyuncu İlker Aksum alkolü fazla kaçırınca olan oldu. Magazin muhabirlerinin kendisini evinin önünde anahtarını ararken beklemesine kızan ünlü oyuncu, yanındaki kız arkadaşıyla eve girerken muhabirlerin kendisini çekmesine 'Gelin eve de beraber girelim' diye karşılık verdi.
Son yıllarda eğlence mekanı çıkışlarında alkollü yakalanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu İlker Aksum, Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz ekibinin gece muhabiri Mustafa'nın kadrajına yakalandı. Bir mekandan yanında kız arkadaşı olduğu düşünülen bir kadınla çıkan İlker Aksum, taksiye binerek evinin yolunu tuttu. Aksum, anahtarını bulup kapıyı açamayınca renkli görüntüler ortaya çıktı.
Anahtarı bir türlü bulamayınca...
Muhabirlerin kameralarının ışığını açmasına ve kendisini çekmesine kızan Aksum, anahtarını uzun süre aradı ancak bulamadı.
"İlker Bey siz anahtarınızı rahat bulun ve kapıyı açın" diye flaşı açıyoruz
Yanındaki kadın arkadaşıyla eve girmeye çalışan Aksum, kameraları kapatın diye isyan edince, muhabir Mustafa "İlker Bey siz anahtarınızı rahat bulun ve kapıyı açın diye flaşı açıyoruz" yanıtı geldi.
İlker Aksum bunu duyunca ""Gel eve gir" diye yanıt verdi.