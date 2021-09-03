İlker Aksum'un komik anları! Alkollü yakalandı: Gel beraber eve girelim

"İlker Bey siz anahtarınızı rahat bulun ve kapıyı açın" diye flaşı açıyoruz

Yanındaki kadın arkadaşıyla eve girmeye çalışan Aksum, kameraları kapatın diye isyan edince, muhabir Mustafa "İlker Bey siz anahtarınızı rahat bulun ve kapıyı açın diye flaşı açıyoruz" yanıtı geldi.