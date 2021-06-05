İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı Sara Arfaoui öpmelere doyamadı fena yakalandılar
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile objektiflere yakalandı. Gündoğan'ın yeni aşkı öpmelere doyamadı...
Manchester City forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, sezonun sona ermesiyle EURO 2020 öncesi tatilde yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
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İngiliz ekibi ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra İlkay, Şampiyonlar Ligi finalinde bir başka İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı istediğini alamadı.
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Portekiz'in Dragao Stadı'nda oynanan maçta Chelsea, Manchester City'yi 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
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Bu sezon City'nin en başarılı isimlerinden olan Almanya Milli Takımı oyuncusu, İngiltere'de yılın 11'ine seçilmişti.
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