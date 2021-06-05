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İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı Sara Arfaoui öpmelere doyamadı fena yakalandılar

İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı Sara Arfaoui öpmelere doyamadı fena yakalandılar

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile objektiflere yakalandı. Gündoğan'ın yeni aşkı öpmelere doyamadı...

İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı Sara Arfaoui öpmelere doyamadı fena yakalandılar

Manchester City forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, sezonun sona ermesiyle EURO 2020 öncesi tatilde yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

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İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı Sara Arfaoui öpmelere doyamadı fena yakalandılar

İngiliz ekibi ile Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra İlkay, Şampiyonlar Ligi finalinde bir başka İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı istediğini alamadı.

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İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı Sara Arfaoui öpmelere doyamadı fena yakalandılar

Portekiz'in Dragao Stadı'nda oynanan maçta Chelsea, Manchester City'yi 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

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İlkay Gündoğan'ın yeni aşkı Sara Arfaoui öpmelere doyamadı fena yakalandılar

Bu sezon City'nin en başarılı isimlerinden olan Almanya Milli Takımı oyuncusu, İngiltere'de yılın 11'ine seçilmişti.

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