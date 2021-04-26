İlk yarı Fenerbahçe ikinci yarı Fırat Aydınus oynadı!
Süper Lig'de Fenerbahçe- Kasımpaşa mücadelesi Sarı-Lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Spor yazarları, Kadıköy'de oynanan mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 37'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla zirve takibini sürdüren Sarı-Lacivertliler, haftayı lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde kapattı. Spor yazarları, tartışmalı pozisyonların yaşandığı mücadeleyi değerlendirdi.
İKİ KALECİ VE İKİ YARI - Ali Ece (Fanatik) Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı en iyi ilk yarıydı. Eğer Ertuğrul altyapısında yetiştiği Fenerbahçe’de kalıp bu maçta formsuz Harun yerine kaleye geçseydi ilk yarı daha da farklı bitebilirdi. Fenerbahçe ilk 45’te tam 26 kez Kasımpaşa ceza alanı içinde topla buluştu. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda Sosa’nın lider top yönlendiricilik kalitesiyle geriden çok iyi oyun kurdu, ön tarafta da çok iyi hücum pres yaptı. Emre Belözoğlu belki çok tecrübeli bir teknik direktör değil ama tecrübeli bazı teknik direktörlerden çok daha net bir, "Büyük takım oyunu” planına sahip: Fenerbahçe, Kadıköy’de Süper Lig maçlarında böyle büyük oyun oynamayı tercih etmeli, Erol Bulut bunu bir türlü net olarak anlayamadığı için de şu anda Fenerbahçe teknik direktörü değil artık.
EN İYİ FENERBAHÇE - Gürcan Bilgiç (Sabah) İlk yarı bittiğinde, Fenerbahçe sezonun en iyi rakamlarıyla gitti soyunma odasına. 9'u isabetli 15 şut, üç gol ve tıkır tıkır işleyen pas ağı ile Kasımpaşa'ya aman vermediler. Valencia ile Pelkas'ın hareketli oynaması, İrfan Can ile Sosa'nın da gözlerini onların üstünden ayırmaması ile karşı karşıyalar yakaladılar. Ertuğrul dikildi karşılarına, fark daha da büyümedi. Bu sahne karşısında "Bir kalecisi, bir de santrforu olsa" kim bilir neler yaparlardı diyenler de vardı. Kaleci önemli. Sezonun kahramanı Altay'dı. Sakatlandığında alarm çaldı esasında. Rakibe asist yapıp, penaltıya da neden olması ile birlikte, kalan maçlar için bir zorunluluk daha oluştu Fenerbahçe için; "Kazanacaksan, üç tane atacaksın..." Bir gün önce Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki hakem kararları ile gözler başka taraftayken, aslında sakınmaları gerekenin kendi kalecileri olması da enteresan. Harun için güzeli, tüm takımın kendisini sahiplenmesi, destek vermesi ve arkasında durmasıdır. Böylesine birliktelik içinde, mental olarak gelişmeyi başarmalı.
İKİ PERDE! - Reha Kapsal (Fotomaç) Fenerbahçe, Emre Belözoğlu geldikten sonra oyun başlangıçlarını ve ilk yarıları çok güçlü oynamaya başladı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda attığından daha net pozisyonları kaçırmasa maçı ilk 45'te bitirebilirdi. Oyun alanlarının kullanımı hücumda çok doğru olduğu gibi rakibin savunma arkasında bıraktığı tüm boşluğu kullandılar. İkili ve üçlü çabuk oyunlarla savunma arkasına geçtikleri gibi topsuz olarak da kör nokta koşularını çok başarılı bir şekilde uyguladılar. Başta Pelkas, Valencia, Ozan bu koşuları ilk 45 dakikada fazlasıyla yaptılar. Rakip yarı alanda Sosa'nın liderliğinde pas ritmini ayarladılar. Kasımpaşa ceza sahası içine de sayısal olarak fazla sayıda girerek rakibi hataya zorladılar. İlk devre hem topla hem topsuz olarak üstündü Fenerbahçe. Fiziksel olarak yüksek tempoyla oyunun momentumunu yakaladıkları gibi tüm kontrolü elinde tuttular. Ön alan baskısıyla, orta sahada rakibe ikili-üçlü sıkıştırmalarla hataya zorlayarak kazandıkları toplarla direkt Kasımpaşa kalesinde tehlikeler yarattılar.