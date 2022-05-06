İlk satışı kilosu 700 liradan satılmıştı şimdi 80 liraya düştü

"Aldığımız ücretlerde kar yok desek yeridir"

İstanbul Bayrampaşa’da 35 yıllık esnaf olan kiraz tüccarı Şakir Şan, “Manisa’dan 35 senedir kiraz alıyoruz. Sezonun ilk kirazını almaya başladık. Paketleyip İstanbul’a gönderiyoruz. Oradan da marketlere sunuyoruz. Şu anda da 40 TL ile 80 TL arasında marketlerde satılıyor. Zaten milletin alım gücü yok. Buna nakliye, işçilik masrafı koyduğunuz zaman 10 TL daha üzerine ekleniyor.