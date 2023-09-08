İlk Roma imparatoru Augustus Uşak'a kurdu 6. yüzyılda değiştirildiği ortaya çıktı
Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları bulundu.
Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesindeki antik kentte, 44 yıl aranın ardından geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç'in bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.
Taştemür, AA muhabirine, antik kentte ilk bilimsel kazı çalışmalarının 1966 ile 1978 yılları arasında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yapıldığını söyledi.
Bu yıl çevre temizliğiyle başladıkları kazı sezonunda küçük kilisenin kuzeyinde yer alan granariumların (tahıl ambarları) belgelendirmelerini yaptıklarını hatırlatan Taştemür, daha sonra "büyük kilise" olarak anılan bölgede yoğunlaştıklarını anlattı. Çalışmalarda hamam kalıntıları bulduklarını ifade eden Taştemür, şu bilgileri verdi:
"Antik kentte daha önce kazı yapanların, büyük kilisenin Roma hamamından dönüştürülerek oluşturulduğuyla ilgili yorumları vardı. Bu doğrultuda biz özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde kazı çalışmaları yaptık. Kazı çalışmalarında da hamama ilişkin, su boruları yani künklerin geçtiğini belgeledik. Aynı zamanda bu Roma hamamının temel taşları ve bir kısım duvarlarıyla karşılaştık. Hamamın temel taşlarında yaptığımız çalışmalarda Geç Helenistik, Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait seramik buluntulara rastladık."