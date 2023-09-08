İlk Roma imparatoru Augustus Uşak'a kurdu 6. yüzyılda değiştirildiği ortaya çıktı

"Antik kentte daha önce kazı yapanların, büyük kilisenin Roma hamamından dönüştürülerek oluşturulduğuyla ilgili yorumları vardı. Bu doğrultuda biz özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde kazı çalışmaları yaptık. Kazı çalışmalarında da hamama ilişkin, su boruları yani künklerin geçtiğini belgeledik. Aynı zamanda bu Roma hamamının temel taşları ve bir kısım duvarlarıyla karşılaştık. Hamamın temel taşlarında yaptığımız çalışmalarda Geç Helenistik, Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait seramik buluntulara rastladık."