İlk mistik polisiye dizisi Alef 10 Nisan’da başlıyor kimseye randevu vermeyin

Birbirine tamamen zıt iki karakter; İngitere’den dönen Kemal ile teşkilatın başına buyruk dedektifi Settar, aynı dosyanın peşinde koşmak için görevlendirilerek ortak oluyorlar. Kemal ve Settar’ı birleştiren ise tek bir şey var: cinayetlerin arkasındaki gizemi çözmek.