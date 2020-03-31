İlk mistik polisiye dizisi Alef 10 Nisan’da başlıyor kimseye randevu vermeyin
Türkiye’nin merakla beklenen ilk mistik polisiyesi Alef dizisi 10 Nisan’da başlayacak.
BluTV ve FX’in ortak projesi Alef; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı kadrosuyla yayın tarihi için geri sayıma başladı.
Türkiye’de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef’in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayış, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. ALEF 10 NİSAN’da yayınlanacak ilk bölümünden itibaren izleyenleri gizem ve aksiyonla dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.
Birbirine tamamen zıt iki karakter; İngitere’den dönen Kemal ile teşkilatın başına buyruk dedektifi Settar, aynı dosyanın peşinde koşmak için görevlendirilerek ortak oluyorlar. Kemal ve Settar’ı birleştiren ise tek bir şey var: cinayetlerin arkasındaki gizemi çözmek.
Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır.