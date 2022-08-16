İlk kez görüldü eşcinsel çift bulaştırdı! DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar
Maymun çiçeği hastalığı dünyayı endişelendirmeye devam ederken hastalık ilk defa köpeklerde görüldü. DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar geldi. DSÖ lideri, erkek erkeğe ilişki ile maymun çiçeği arasındaki bağlantıyı açıklayan ifadeler kullandı.
Maymun çiçeğinin insandan köpeğe bulaştığından şüphelenilen ilk vakanın Fransa’nın başkenti Paris'te bildirilmesi, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) web sitesini virüse yakalanmaya duyarlı hayvanlar arasında köpekleri içerecek şekilde güncellemesine yol açtı.
"İnsanlar ve hayvanlar arasında yayılabilir"
ABD’nin bu ay bir halk sağlığı acil durumu ilan ettiği maymun çiçeği hastalığına yakalanan hayvanlar üzerinde çalışan CDC, hastalığın insanlar ve hayvanlar arasında yayılabileceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği hastalığından sorumlu lideri Rosamund Lewis ise The Lancet dergisinde yayımlanan bulguların evcil hayvanların nasıl bakılması gerektiği konusunda daha fazla rehberlik sağlayabileceğini söyledi.
Maymun Çiçeği nasıl bulaşıyor?
Bununla birlikte maymun çiçeği, enfekte insandaki döküntüleri kabuklar ve vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Ayrıca, uzun süreli yüz yüze temas sırasında ve öpüşme, sarılma veya cinsel ilişki gibi yakın fiziksel temas sırasında solunum salgılarından da bulaşabiliyor.