İlk kez görüldü eşcinsel çift bulaştırdı! DSÖ ve CDC'den peş peşe açıklamalar

Maymun Çiçeği nasıl bulaşıyor?

Bununla birlikte maymun çiçeği, enfekte insandaki döküntüleri kabuklar ve vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Ayrıca, uzun süreli yüz yüze temas sırasında ve öpüşme, sarılma veya cinsel ilişki gibi yakın fiziksel temas sırasında solunum salgılarından da bulaşabiliyor.