İlk kez doğum anlarını paylaştı! Emily Ratajkowski'nin pozlarına beğeni yağdı
29 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından doğum anlarını paylaştı.
2018 yılında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen model Emily Ratajkowski, anne olmuştu. Erkek bebek dünyaya getiren Ratajkowski, doğumun 8 Mart'ta gerçekleştiğini açıklamıştı.
Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri oğlunu dünyaya getirirken çekilen fotoğraflarını da yayınladı.
Instagram'da 27 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü modelin gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ratajkowski'ye yorumda bulunan ünlü isimlerin arasında altı ay önce ilk bebeğini dünyaya getiren Gigi Hadid de vardı.
Zayn Malik ile ilişkisinden 'Khai' adında bir kızı olan Hadid, meslektaşının paylaşımına "Evet, anne" yorumunu yaptı. Cindy Crawford'un sektördeki yerini devrettiği kızı Kaia Gerber de, "Güzel anne. Hoş geldin Sly bebek" ifadelerini kullandı.