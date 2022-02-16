İlk gerçek dünya verileri açıklandı! Covid-19 aşısı ne kadar koruyor? Hamilelik sırasında...
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hamile ve bebekler için covid-19 aşısının ne kadar koruma sağladığını açıkladı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hamilelik sırasında enfekte olmaları durumunda komplikasyon riski yüksek olduğu için hamile kişilere Covid-19 aşısını öneriyor. Kurum, aşının anne ve bebek için güvenli ve etkili olduğunu belirtirken, Kasım ayında, Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji de tüm uygun hamile insanlar için güçlendirici aşı önerdi.
15 Şubat'ta CDC'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda yayınlanan yeni çalışma, hamilelik sırasında aşılamanın bebekleri corona virüsten korumaya da yardımcı olabileceğine dair ilk gerçek dünya kanıtlarını ortaya koydu. Çalışmanın yazarları, aşılama ile üretilen hastalıklarla savaşan antikorların anneden bebeğe rahim içinde geçtiğini ve ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığını açıkladı.
CDC'nin Bebek Sonuçlarını İzleme Araştırma ve Önleme Şubesi başkanı Dr. Dana Meaney-Delman bir basın brifingi sırasında, "Bugünkü haberler, özellikle çok küçük çocuklar arasında hastaneye yatışlardaki son artış nedeniyle son derece memnuniyetle karşılandı. Ne yazık ki, altı aydan küçük bebeklerin aşılanması şu anda ufukta görünmüyor ve bu da hamilelik sırasında aşılamanın neden bu kadar önemli olduğunu vurguluyor” diye konuştu.
Öte yandan, CDC'nin çalışması kapsamında araştırmacılar, Temmuz 2021'den Ocak 2022'ye kadar 17 eyalette hastaneye kaldırılan 6 aydan küçük yaklaşık 400 bebeğin verilerini inceledi. Bu bebeklerin yaklaşık yarısı Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.