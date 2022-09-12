İlk ders zili çaldı! 19 milyon öğrenci ders başı yaptı! İstanbul'da olağanüstü önlemler ücretsiz oldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak. İlk zilin çalmasıyla birlikte İstanbul’da bugün yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 16 bin servis aracı yollara çıkıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaması için önlemler alındı. 06:00-14:00 saatleri arasında toplu taşıla ücretsiz olacak. 2 bin 248 ek sefer konulacak. Peki ilk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?