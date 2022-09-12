İlk ders zili çaldı! 19 milyon öğrenci ders başı yaptı! İstanbul'da olağanüstü önlemler ücretsiz oldu
19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen için 2022-2023 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. İstanbul'da ilk gün trafik yoğunluğu için önlemler alındı. Toplu taşıma bugün ücnetsiz. Okul güzergahlarına ek seferler konuldu. Ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak. İlk zilin çalmasıyla birlikte İstanbul’da bugün yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 16 bin servis aracı yollara çıkıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaması için önlemler alındı. 06:00-14:00 saatleri arasında toplu taşıla ücretsiz olacak. 2 bin 248 ek sefer konulacak. Peki ilk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, bugün uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.
Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.