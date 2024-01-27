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İlk bölümüyle reyting rekoru kıran İnci Taneleri'ne bomba transfer! O isim kadroda

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İlk bölümüyle reyting rekoru kıran İnci Taneleri'ne bomba transfer! O isim kadroda

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı. Her sahnesi çok konuşulan İnci Taneleri'ne bomba bir transfer gerçekleşti. Başarılı oyuncu kadroya dahil oldu.

İlk bölümüyle reyting rekoru kıran İnci Taneleri'ne bomba transfer! O isim kadroda

Tanıtımlarıyla herkesi etkisi altına alan İnci Taneleri dizisi ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı. 

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İlk bölümüyle reyting rekoru kıran İnci Taneleri'ne bomba transfer! O isim kadroda

BKM'nin imza attığı, Şenol Sönmez’in yönettiği dizi, totalde 8.84, AB’de 9.59 ve ABC1’de 10.74 reytingle zirveye yerleşti.

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İlk bölümüyle reyting rekoru kıran İnci Taneleri'ne bomba transfer! O isim kadroda

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı.

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İlk bölümüyle reyting rekoru kıran İnci Taneleri'ne bomba transfer! O isim kadroda

Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

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