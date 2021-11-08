İlhan Şeşen 'Özgürlük var' dedi sağlık sistemini övdü sosyal medyada tepki yağdı

Pandemi kısıtlamaları sürecinde konserlerinin iptal olması nedeniyle ekonomik problemler yaşadığını ifade ederek çok zor günler yaşadığını ve sokak müzisyenliğine başlayacağını söylediği açıklamalarıyla günlerce konuşulan 'Amca' lakaplı ünlü sanatçı İlhan Şeşen, son röportajındaki sözlerinin ardından sosyal medyada adeta yerden yere vuruldu. Hükümetin politikalarından memnun olduğunu, özellikle geçmişe kıyasla sağlık sisteminde büyük ilerlemeler kaydedildiğini, Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini ifade eden Şeşen'in açıklamaları Twitter'da TT olurken, pek çok sosyal medya kullanıcısı Şeşen'in iktidardan yana tavır sergilediğini söyleyerek eleştirdi.