İlhan Şeşen 'Özgürlük var' dedi sağlık sistemini övdü sosyal medyada tepki yağdı
Ünlü şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen, Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda Türkiye'de geçmişe kıyasla sağlık sisteminin çok daha düzgün işlediği ve özgür bir ortamın var olduğuna yönelik beyanlarının ardından sosyal medyada topa tutuldu.
Pandemi kısıtlamaları sürecinde konserlerinin iptal olması nedeniyle ekonomik problemler yaşadığını ifade ederek çok zor günler yaşadığını ve sokak müzisyenliğine başlayacağını söylediği açıklamalarıyla günlerce konuşulan 'Amca' lakaplı ünlü sanatçı İlhan Şeşen, son röportajındaki sözlerinin ardından sosyal medyada adeta yerden yere vuruldu. Hükümetin politikalarından memnun olduğunu, özellikle geçmişe kıyasla sağlık sisteminde büyük ilerlemeler kaydedildiğini, Türkiye'nin özgür bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğini ifade eden Şeşen'in açıklamaları Twitter'da TT olurken, pek çok sosyal medya kullanıcısı Şeşen'in iktidardan yana tavır sergilediğini söyleyerek eleştirdi.
Sanatçı İlhan Şeşen Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajla sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçmiş yılların popüler müzik gruplarından Grup Gündoğarken'in solisti İlhan Şeşen'in sağlık sistemini övmesi ve ülkede özgürlüğün olduğunu ifade etmesi bazı sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.
Sosyal medya İlhan Şeşen'i pandemi kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçirdiğini hatırlatarak eleştirdi. İlhan Şeşen, "Böyle giderse sokak çalgıcılığına başlayacağım. Üç ay bile dayanacak gücüm kalmadı" demişti.
Şeşen, pandemi kısıtlamaları döneminde geçim sıkıntısı çeken müzisyenlerden biri olduğunu söyleyerek, Pandemi sürecinde konser ve eğlencelerin yasaklanmasıyla düştüğü ekonomik darboğaza sadece 3 ay kadar dayanabileceğini, bu durumun daha uzaması durumunda, sokaklara inip müzik yapacağını ifade etmişti.