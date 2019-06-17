İlhan Koman kimdir Google’dan ünlü heykeltıraşın 98. yaş gününe özel doodle

Ölümlerinin ardından Dünya üzerinde unutulmayacak eserler veren kişilere özel anma olarak 'Doodle' hazırlayan Google, bugün ise İlhan Koman'ı unutmadı. 17 Haziran 1921 doğumlu ünlü heykeltıraş İlhan Koman, 98. yaş gününde hatırlandı. Peki bu ismi daha önce duymayanlar için İlhan Koman kimdir? Eserleri nelerdir?