İlhan Koman kimdir Google’dan ünlü heykeltıraşın 98. yaş gününe özel doodle
Google, İlhan Koman'ın 98. yaş gününü özel bir doodle hazırlayarak hatırlattı. Bu doodle sonrası ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın kim olduğu sorusu sorulmaya başlandı.
Ölümlerinin ardından Dünya üzerinde unutulmayacak eserler veren kişilere özel anma olarak 'Doodle' hazırlayan Google, bugün ise İlhan Koman'ı unutmadı. 17 Haziran 1921 doğumlu ünlü heykeltıraş İlhan Koman, 98. yaş gününde hatırlandı. Peki bu ismi daha önce duymayanlar için İlhan Koman kimdir? Eserleri nelerdir?
İlhan Koman, 1921 yılında Edirne'de doğmuştur. Bir yıl İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde (şimdiki adı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) okuduktan sonra Heykel bölümüne transfer olmuştur.
Avrupa'ya gitti: Mimar Sinan'da Profesör Belling'den eğitim alan Koman, 1945 yılında Avrupa sınavını geçtikten sonra Paris'e gitti ve Louvre Okulu'nda Julien Akademisinde öğrenim hayatına devam etti.
İlk sergisini açtı: 1948 yılında ilk kişisel sergisini Paris'te açan Koman, bu sergiden sonra dünya çapında birçok farklı yerde kişisel sergiler açtı ve grup sergilerine katıldı.