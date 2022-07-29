İlham İrem öldü eşi Hansu İrem 3 vasiyetini ilk kez açıkladı! İlhan İrem kimdir, ölüm sebebi nedir?

Anlasana, Konuşamıyorum, İşte Hayat ve daha nice şarkılarla hafızalara kazınan usta sanatçı İlhan İrem bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşıyordu. Diyaliz tedavisi gören İrem'den dün akşam kötü haber geldi. Usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk Pop Müziği'nin unutulmaz isimlerinden İrem'in vefatıyla derinden sarsılan eşi Hansu İrem, usta sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı. İşte haberin detayları...