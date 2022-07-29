İlham İrem öldü eşi Hansu İrem 3 vasiyetini ilk kez açıkladı! İlhan İrem kimdir, ölüm sebebi nedir?
Türk Pop Müziği'nin usta isimlerinden olan, Anlasan, Konuşamıyorum, İşte Hayat şarkılarıyla adını milyonlara duyuran sanatçı İlhan İrem tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümüyle derinden sarsılan eşi Hansu İrem, usta sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı.
Anlasana, Konuşamıyorum, İşte Hayat ve daha nice şarkılarla hafızalara kazınan usta sanatçı İlhan İrem bir süredir böbrek rahatsızlığı yaşıyordu. Diyaliz tedavisi gören İrem'den dün akşam kötü haber geldi. Usta sanatçı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türk Pop Müziği'nin unutulmaz isimlerinden İrem'in vefatıyla derinden sarsılan eşi Hansu İrem, usta sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı. İşte haberin detayları...
Ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Türk müziğinin efsane isimlerinden olan 67 yaşındaki İrem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlhan İrem'in hastalığı neydi?
Böbrek rahatsızlığı yaşayan İlhan İrem 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve diyaliz makinasına bağlanmıştı.
Yeni albüm hazırlığındaydı
İrem'in cenazesi İstanbul'daki Aşiyan mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan, İrem'in vefat etmeden önce yeni albüm hazırlığında olduğu öğrenildi.