İlginç şeyler olacak! Beni etkilemez demeyin 4 gün sürecek: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Her dedikleri çıkan astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Hande Kazanova burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Venüs ile Pluton arasında kare açılacak. Etki süresi +/- 4 gün. İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkar. Bugünde, özel satın almak için kendinize gelebilirsiniz. Bugün güçlü ve söz kişile bir araya gelebilirsiniz.
Sizi zorlayabilir: Bunun yanında bir ilişkiniz sizi zorlayabilir ve bu kişi, üzerinizde baskı yaratan durumlara neden olabilir. Yoğun ve sizi derinden etkileyen bir duygu deneyimi yaşayabilirsiniz.
Şüphe duyabilir: İlişkinizin veya iş hayatınızın sırtınıza yüklediği sorumlulukların ciddi anlamda sizi etkilemeye başladığını görebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz.
Önem kazanır: Bekârlar ise bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedip o kişiye karşı ilgisinin arttığını hissedebilir. Venüs Plüton kontaklarında bedenimizle mutlu olmak önem kazanır.