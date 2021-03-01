İlahiler açıp yaptı korkunç hale geldi! Kahramanmaraş'ta kabusu yaşadı: Kan geliyordu

Panik olur diye anlatmadı: İşlemin kendisine anlatılmadığını belirten Demet "Benim bir kampanyam var ve onunla cilt bakımı yapıyorum’ dedi. Ben de kampanyayı sorduğumda, ‘sana anlattığımda paniklersin hastalar evrenden kötü enerji çağırıyorlar ve reaksiyon gösteriyorlar ve panikledikleri için kötü sonuçlar oluyor’ dedi. Bana işlemi anlatmayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.