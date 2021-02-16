İkranur’un babasından acı itiraf! Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T. (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin (20) tutuklanmasının ardından küçük kızın anne ve babası konuştu. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, “Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor?” dedi. Baba Serdar Tirsi ise, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum, ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum” ifadelerini kullandı.