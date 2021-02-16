İkranur’un babasından acı itiraf! Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil
GİRESUN'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’yi 14 yaşındaki amcasının öldürdüğü, halasıyla birlikte cesedi attıkları ortaya çıktı. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, "Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor?” derken, Baba Serdar Tirsi ise, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum, ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum" dedi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili amcası S.T. (14) ile halası Ayşe Tirsi'nin (20) tutuklanmasının ardından küçük kızın anne ve babası konuştu. İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, “Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Haladan beklerdik aslında ama amca neden yapıyor?” dedi. Baba Serdar Tirsi ise, "Ben kız kardeşim Ayşe’den bekliyordum, ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum” ifadelerini kullandı.
Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü saat 18.00 sıralarında, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı- Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulundu.
Hala ve amca tutuklandı
Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü küçük kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hala Ayşe Tirsi ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen amca S.T., 'Kasten Öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi ise 'Suç Delillerini Yok Etme, Değiştirme veya Gizleme' suçlarından tutuklandı.
Cinayeti nala işledi amca mı üstlendi?
Olay sonrası suskunluğunu bozan İkranur'un annesi Nazlı Tirsi, olayın şokunu yaşadıklarını söyledi, cinayeti itiraf eden amca yerine halanın olayı gerçekleştirmiş olabileceğine öne sürdü. Nazlı Tirsi şöyle konuştu: