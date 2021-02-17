İkranur'u kendisine dil çıkardı diye öldürmüş! Korkunç itiraf: 'Canlansın diye suya koyduk’

Hala korkunç cinayetin ayrıntılarını anlattı

Tutuklanan hala Ayşe Çakır yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: “Kardeşim S. inek otlatıyordu. Yemek için eve gelmişti. Sonra beni İkranur’un cesedinin yanına götürdü. Gittiğimizde İkranur sırtüstü yatıyordu. ‘Ne oldu?’ diye sordum. S. de bana ‘Oynarken düştü, nefessiz kaldı’ dedi. S.’ye bir tokat attım. Eğilip baktığımda İkranur’un nefes almadığını fark ettim."