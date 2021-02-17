İkranur'u kendisine dil çıkardı diye öldürmüş! Korkunç itiraf: 'Canlansın diye suya koyduk’
GİRESUN’da 7 yaşındaki İkranur Tırsi’nin öldürülmesiyle ilgili olarak 14 yaşındaki amcası S.T. ve 20 yaşındaki halası Ayşe Çakır tutuklandı. Sorguya alınan amca ve halanın ifadeleri kan dondurdu. Amca İkranur'u kendisine dil çıkardı diye boğarak öldürdüğünü söyledi. Hala ise, İkranur'u dirilsin die suya koyduklarını söyledi.
Giresun’da 7 yaşındaki İkranur Tırsi’nin öldürülmesiyle ilgili olarak 14 yaşındaki amcası S.T. 'boğarak öldürmek' ve 20 yaşındaki halası Ayşe Çakır ise "yardım etmek" suçundan önceki gün tutuklandı. Amca ve halanın çapraz sorguda yaptıkları itiraflar kan dondurdu. İşte Hürriyet'in haberinden çarpıcı ayrıntılar...
Bulunduğu yer itibarıyla ‘derede boğulduğu’ değerlendirilen İkranur’un otopsi raporunda suda boğulduğuna dair bir bulgu çıkmayınca ‘cinayet’ şüphesi ağırlık kazandı.
Olay yerine dair cep telefonu (HTS) kayıtları incelemesinde bölgede herhangi bir telefon trafiği de tespit edilemeyince şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaştı. Bazı beyanları çelişkili görülen amca S.T. ve hala Ayşe Çakır sorguya alındı.
Hala korkunç cinayetin ayrıntılarını anlattı
Tutuklanan hala Ayşe Çakır yaşananları ifadesinde şöyle anlattı: “Kardeşim S. inek otlatıyordu. Yemek için eve gelmişti. Sonra beni İkranur’un cesedinin yanına götürdü. Gittiğimizde İkranur sırtüstü yatıyordu. ‘Ne oldu?’ diye sordum. S. de bana ‘Oynarken düştü, nefessiz kaldı’ dedi. S.’ye bir tokat attım. Eğilip baktığımda İkranur’un nefes almadığını fark ettim."