İkra Nur Tirsi'nin babasından korkunç açıklamalar: Konuşmaması için öldürüldü
Türkiye'yi yasa boğan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. İkra Nur'un babası Serdar Tirsi, "Görmemesi gereken bir şeyi görmüş ve konuşacağı için öldürülmüş olabilir." ifadelerini kullandı.
Cansız bedeni evinden tam 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi'nde bulunan Minik İkra'nın babası 'kızının görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini' söyledi.
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Baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur'un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakılmadığını belirtti.
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Acılı baba Serdar Tirsi, şöyle konuştu: Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik. Emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik.
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"Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü"
Müge Anlı'nın programına katılan baba Serdar Tirsi, çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü ifade ederek "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" diye konuştu.
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