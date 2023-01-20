İklim değişti Mersin'de ektiler dönümünden 100 bin lira kazanıyorlar

"Tropik ve subtropik meyvelerin üretimi oldukça gelişti"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zayim, iklimin ılımanlaşmasıyla birlikte özellikle sahil bölgelerinde tropik ürünlerin yetişmesine imkan sağladığını belirtti.

Tropik ürün yelpazesinin giderek arttığına dikkat çeken Zayim, "Bugün üreticimizin kendi çabalarıyla kurduğu Gölevez yani Kolakas bahçesindeyiz. Tabi biz Mersin İl Müdürlüğü olarak bir çok üründe çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bölgemizde son zamanlarda muz ile birlikte tropik ve subtropik meyvelerin üretimi oldukça gelişti. Muzun yanında avokado, quava, mango gibi ve papaya gibi bitkilerin bölgemizde ekimi yaygınlaşıyor. Tabi iklimimizin giderek ılımanlaşması sahil bölgelerinin özellikle tropik meyve konusunda daha çok çalışmasına ve üretmesine imkan tanıyor. Bugün de üreticimizin yapmış olduğu çabanın karşılığını aldığı güzel bir gün" dedi.