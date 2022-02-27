İkiz bebeklere hamile Seray Sever'den doğum gününde kötü haber Entübe babası için dua istedi

Doğum gününde takipçilerinden babası için dua istedi: Instagram hesabından doğum gününde paylaşımlarda bulunan Seray Sever ‘’Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandiline denk geldi. Tüm dualarım hastanenede entübe olarak sağlık mücadelesi veren Canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur’’ diyerek babasının hastanede sağlık savaşı verdiğini duyurdu. İlk hamileliğini yaşayan Sever, babası için sevenlerinden dua istedi.