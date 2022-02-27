İkiz bebeklere hamile Seray Sever'den doğum gününde kötü haber Entübe babası için dua istedi
Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den ikiz bebek bekleyen 49 yaşındaki Seray Sever doğum gününde 74 yaşındaki babası Tamer Sever'in koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.
2018 yılında hayatını birleştirdiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu, sunucu Seray Sever, babası Tamer Sever için takipçilerinden dua istedi. Seray Sever, 74 yaşındaki babası Tamer Sever'in koronavirüse yakalandığını ve hastanede entübe olarak yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.
49'ncu yaşını sosyal medya hesabından yaptığı karelerle kutlayan Sever, babasıyla olan karelerine de yer vererek kötü haberi duyurdu.
Doğum gününde takipçilerinden babası için dua istedi: Instagram hesabından doğum gününde paylaşımlarda bulunan Seray Sever ‘’Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandiline denk geldi. Tüm dualarım hastanenede entübe olarak sağlık mücadelesi veren Canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur’’ diyerek babasının hastanede sağlık savaşı verdiğini duyurdu. İlk hamileliğini yaşayan Sever, babası için sevenlerinden dua istedi.
Eşi ve ailesiyle çekilen karelerini doğum gününde Instagram hesabından yayınlayan Seray Sever, fotoğrafların altına şu notu düştü: