İkinci kez baba olacak olan Tolgahan Sayışman'dan özel açıklamalar

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "İsim belirlediniz mi?" sorusuna Sayışman, "Eğer erkek olursa sonu 'Han'la biten bir isim tercih edeceğiz. "Efe" ismini, en sevdiği türkü olduğu için, Almeda istemişti. Sonuna 'Han'ı ben eklemiştim. Yine öyle olur. Kız olursa da tercihi tamamen Almeda'ya bırakacağım. Cinsiyetini büyük ihtimalle önümüzdeki hafta öğreneceğiz." yanıtını verdi.