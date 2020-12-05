İkinci kez baba olacak olan Tolgahan Sayışman'dan özel açıklamalar
Tolgahan Sayışman önceki gün Bebek'te görüntülendi. İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Sayışman, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. İkinci bebek konusunda Sayışman, "Bizim için de sürpriz oldu. Aslında eşim ilk belirtileri gördüğünde gebelik testi yaptı ama sonuç vermedi. Daha sonra kontrol için hastaneye gittiğinde ortaya çıktı." dedi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, "İsim belirlediniz mi?" sorusuna Sayışman, "Eğer erkek olursa sonu 'Han'la biten bir isim tercih edeceğiz. "Efe" ismini, en sevdiği türkü olduğu için, Almeda istemişti. Sonuna 'Han'ı ben eklemiştim. Yine öyle olur. Kız olursa da tercihi tamamen Almeda'ya bırakacağım. Cinsiyetini büyük ihtimalle önümüzdeki hafta öğreneceğiz." yanıtını verdi.
Muhabirlerin, "Efehan, kardeşini kıskanacak mı? sorusuna oyuncu, "Daha çok küçük ama sanki bu durumu hissediyor. Bence biraz kıskanacak. Problem yaşayacağız gibi duruyor" dedi.
Ticarete atılan Sayışman, "İşler yoğun. Özellikle tekstilde ciddi bir büyüme içindeyiz. Online satış rakamlarımız gayet iyi. Bu ayki büyüme yüzde iki bin kadardı. Bu durum bizi çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Planladığımızdan daha hızlı gidiyoruz. Yurt dışından çok talep alıyoruz. O talebi nasıl karşılayacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.