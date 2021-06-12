İkinci günü sona erdi! G7 Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
İNGİLTERE'de 7 ülkenin liderini bir araya getiren G7 Zirvesi’nin 2’nci günü sonra erdi. G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelerin altyapılarını iyileştirmek için Çin'e alternatif olacak bir destek planı oluşturulmasında mutabık kaldı. Yoksul ülkelere aşı bağışıyla ilgili alınan karar ne yönde? İşte ayrıntı...
İngiltere’nin güneybatısında bulunan Cornwall’da dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi’nin 2’nci günü sonra erdi. G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere bir finansman planını onayladı.
G7 zirvesinde onaylanan planın, Çin'in geliştirdiği "Bir Kuşak, Bir Yol" programına daha iyi bir alternatif olmasının amaçlandığı belirtildi.
Çin'in Bir Kuşak Bir Yol programının az sayıda ülkede ulaşım altyapısına iyileştirme finansmanı sağladığı ancak bazı ülkelerin ise borcunu arttırdığına yönelik eleştirilerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in bu programını "Borç diplomasisi" olarak nitelendirdi.
'Çin'e meydan okuyacak proje'
G7 liderleri bu doğrultuda "değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf bir ortaklık" teklif edeceklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen “Dünya İçin Daha İyisini İnşa Et” adlı destek planının Çin'e meydan okuyacağı ve daha kaliteli bir alternatif olacağı belirtildi.