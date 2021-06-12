İkinci günü sona erdi! G7 Zirvesi'nden dikkat çeken kareler

İngiltere’nin güneybatısında bulunan Cornwall’da dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi’nin 2’nci günü sonra erdi. G7 liderleri, gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demiryolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere bir finansman planını onayladı.